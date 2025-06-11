Команда Де Дзербі підписала гравця збірної Англії
Французький Марсель, який очолює екснаставник Шахтаря Роберто Де Дзербі, підписав футболіста Лілля та збірної Англії Ейнджела Гомеса.
Про це інформує пресслужба клубу.
Про деталі угоди не повідомляється, проте за інформацією Transfermarkt, контракт Гомеса з Ліллем завершується вже 1 липня 2025 року. Тому, ймовірно, він перейшов у Марсель вільним агентом.
У сезоні-2024/25 Гомес зіграв 20 матчів за свій клуб в усіх турнірах. На рахунку атакувального півзахисника 2 голи та 1 результативна передача. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.
Нагадаємо, раніше Де Дзербі відмовився очолювати Тоттенгем та вирішив залишитись у Марселі, оскільки задоволений чемпіонатом та стосунками у клубі. Тоттенгем, своєю чергою, просувається у переговорах з Томасом Франком.