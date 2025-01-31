Шахтар відмовив Марселю у трансфері свого захисника – джерело

Французький Марсель предметно цікавився центральним захисником Шахтаря Миколою Матвієнком.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, французький клуб, який очолює колишній тренер "гірників" Роберот Де Дзербі, пропонував за гравця 8-8,5 млн євро, але Шахтар не ризикнув відпускати свого основного центрального захисника.

У поточному сезоні Матвієнко провів за донецький клуб 21 поєдинок, у якому забив 3 голи і віддав 1 асист.

Раніше стало відомо, що вінгер донецького Шахтаря Олександр Зубков завершує перехід у турецький Трабзонспор.