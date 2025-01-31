Шахтар відмовив Марселю у трансфері свого захисника – джерело
Микола Матвієнко
ФК Шахтар Донецьк
Французький Марсель предметно цікавився центральним захисником Шахтаря Миколою Матвієнком.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За даними джерела, французький клуб, який очолює колишній тренер "гірників" Роберот Де Дзербі, пропонував за гравця 8-8,5 млн євро, але Шахтар не ризикнув відпускати свого основного центрального захисника.
У поточному сезоні Матвієнко провів за донецький клуб 21 поєдинок, у якому забив 3 голи і віддав 1 асист.
Раніше стало відомо, що вінгер донецького Шахтаря Олександр Зубков завершує перехід у турецький Трабзонспор.