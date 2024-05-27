Наставник збірної Іспанії оголосив попередню заявку на Євро-2024

Головний тренер збірної Іспанії Луїс да ла Фуенте оголосив попередню заявку команди на Євро-2024.

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад)

Захисники: Дані Карвахаль (Реал), Хесус Навас (Севілья), Емерік Лапорт (Аль-Наср), Робен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Начо (Реал), Вівіан (Атлетік), Пау Кубарсі (Барселона), Алехандро Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі)

Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Субіменді (Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно (Реал Сосьєдад), Маркос Льоренте (Атлетико), Педрі (Барселона), Алеїш Гарсія (Жирона), Алекс Баена (Вільярреал), Фермін Лопес (Барселона)

Нападники: Альваро Мората (Атлетико), Хоселу (Реал), Мігель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Ферран Торрес (Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік), Ламін Ямаль (Барселона), Айозе Перес (Бетіс)

На Євро-2024 Іспанія зіграє в одній групі з Італією, Хорватією та Албанією. Також на початку червня "Фурія роха" проведе товариські матчі проти Андорри та Північної Ірландії.