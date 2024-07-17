Слідами Бекхема та Ібрагімовича: Ройс знайшов собі новий клуб

Колишній нападник дортмундської Боруссії Марко Ройс близький до переходу в Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Інсайдер зазначив, що ще залишаються деталі, які американському клубу потрібно узгодити з гравцем та його оточенням, але в цілому трансфер майже завершений.

🚨🇺🇸 EXCL: LA Galaxy are closing in on deal to sign Marco Reus as free agent!



Final details being sorted, still some work to do with player and his camp but LA Galaxy now close to getting it done.



Reus, ready to move to MLS 🇩🇪



Here we go, expected soon. pic.twitter.com/A9SUjmNe3j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024

Після завершення сезону-2023/24 Ройс емоційно попрощався з дортмундською Боруссією, у складі якої провів майже всю кар’єру. Останнім матчем Марко за "джмелів" став фінал Ліги чемпіонів проти Реала, в якому команда Едіна Терзича програла з рахунком 0:2.

У Лос-Анджелес Гелаксі також догравали легендарні Девід Бекхем та Златан Ібрагімович. Втім, що цікаво, після періоду в "голлівудському клубі" обоє ще поверталися у Європу.