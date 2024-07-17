Слідами Бекхема та Ібрагімовича: Ройс знайшов собі новий клуб
Колишній нападник дортмундської Боруссії Марко Ройс близький до переходу в Лос-Анджелес Гелаксі.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
Інсайдер зазначив, що ще залишаються деталі, які американському клубу потрібно узгодити з гравцем та його оточенням, але в цілому трансфер майже завершений.
Після завершення сезону-2023/24 Ройс емоційно попрощався з дортмундською Боруссією, у складі якої провів майже всю кар’єру. Останнім матчем Марко за "джмелів" став фінал Ліги чемпіонів проти Реала, в якому команда Едіна Терзича програла з рахунком 0:2.
У Лос-Анджелес Гелаксі також догравали легендарні Девід Бекхем та Златан Ібрагімович. Втім, що цікаво, після періоду в "голлівудському клубі" обоє ще поверталися у Європу.