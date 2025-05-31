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Новостворений клуб МЛС забанив 33 фанатів за жорстоку бійку після матчу

Олексій Погорелов — 31 травня 2025, 08:59
Сан-Дієго
Сан-Дієго
ФК Сан-Дієго

ФК Сан-Дієго оголосив, що 33 особам буде на невизначений термін заборонено відвідувати всі матчі клубу та МЛС за участь у жорстокій бійці.

Про це повідомляє ESPN.

Cутичка між вболівальниками Сан-Дієго та Лос-Анджелес Гелаксі відбулася одразу після матчу команд, який проходив у ніч на 25 травня. Гра завершилася перемогою перших з рахунком 2:1.

На відеозаписах, зроблених глядачами, видно, як фанати обох команд влаштували масову бійку прямо на трибунах стадіону. Пізніше стало відомо, що сутички перенеслися на територію навколо арени Сан-Дієго.

"Після розгляду інцидентів, що сталися після матчу минулої суботи на стадіоні "Snapdragon", ФК Сан-Дієго визначив 33 особи, яким на невизначений термін буде заборонено відвідувати всі заходи клубу та МЛС, включаючи домашні та виїзні матчі", – йдеться в заяві команди.

Нагадаємо, що для Сан-Дієго це перший в історії сезон в МЛС. Клуб був створений в межах розширення вищого американського дивізіону.

Варто зазначити, що це не перший випадок жорстокості фанатів новачка МЛС. У квітні під час матчу проти іншого суперника з Лос-Анджелеса, ЛАФК, також спалахнула бійка вболівальників обох команд.

Раніше стало відомо, що Мексика допомагатиме США в організації чемпіонату світу-2031.

Лос-Анджелес Гелаксі США МЛС Сан-Дієго

Лос-Анджелес Гелаксі

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