Новостворений клуб МЛС забанив 33 фанатів за жорстоку бійку після матчу

ФК Сан-Дієго оголосив, що 33 особам буде на невизначений термін заборонено відвідувати всі матчі клубу та МЛС за участь у жорстокій бійці.

Про це повідомляє ESPN.

Cутичка між вболівальниками Сан-Дієго та Лос-Анджелес Гелаксі відбулася одразу після матчу команд, який проходив у ніч на 25 травня. Гра завершилася перемогою перших з рахунком 2:1.

На відеозаписах, зроблених глядачами, видно, як фанати обох команд влаштували масову бійку прямо на трибунах стадіону. Пізніше стало відомо, що сутички перенеслися на територію навколо арени Сан-Дієго.

Massive brawl breaks out between Los Angeles Galaxy and San Diego FC fans after the San Diego soccer team won 😳

pic.twitter.com/ufi6Tz7eNb — Daily Loud (@DailyLoud) May 25, 2025

"Після розгляду інцидентів, що сталися після матчу минулої суботи на стадіоні "Snapdragon", ФК Сан-Дієго визначив 33 особи, яким на невизначений термін буде заборонено відвідувати всі заходи клубу та МЛС, включаючи домашні та виїзні матчі", – йдеться в заяві команди.

Нагадаємо, що для Сан-Дієго це перший в історії сезон в МЛС. Клуб був створений в межах розширення вищого американського дивізіону.

Варто зазначити, що це не перший випадок жорстокості фанатів новачка МЛС. У квітні під час матчу проти іншого суперника з Лос-Анджелеса, ЛАФК, також спалахнула бійка вболівальників обох команд.

Раніше стало відомо, що Мексика допомагатиме США в організації чемпіонату світу-2031.