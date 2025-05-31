Новостворений клуб МЛС забанив 33 фанатів за жорстоку бійку після матчу
ФК Сан-Дієго оголосив, що 33 особам буде на невизначений термін заборонено відвідувати всі матчі клубу та МЛС за участь у жорстокій бійці.
Про це повідомляє ESPN.
Cутичка між вболівальниками Сан-Дієго та Лос-Анджелес Гелаксі відбулася одразу після матчу команд, який проходив у ніч на 25 травня. Гра завершилася перемогою перших з рахунком 2:1.
На відеозаписах, зроблених глядачами, видно, як фанати обох команд влаштували масову бійку прямо на трибунах стадіону. Пізніше стало відомо, що сутички перенеслися на територію навколо арени Сан-Дієго.
"Після розгляду інцидентів, що сталися після матчу минулої суботи на стадіоні "Snapdragon", ФК Сан-Дієго визначив 33 особи, яким на невизначений термін буде заборонено відвідувати всі заходи клубу та МЛС, включаючи домашні та виїзні матчі", – йдеться в заяві команди.
Нагадаємо, що для Сан-Дієго це перший в історії сезон в МЛС. Клуб був створений в межах розширення вищого американського дивізіону.
Варто зазначити, що це не перший випадок жорстокості фанатів новачка МЛС. У квітні під час матчу проти іншого суперника з Лос-Анджелеса, ЛАФК, також спалахнула бійка вболівальників обох команд.
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