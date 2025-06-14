Чим це не заміна Судакову? – Маркевич про лідера молодіжної збірної України
Український тренер Мирон Маркевич вважає, що півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько може стати заміною Георгія Судакова у донецькому Шахтарі.
Цитує наставника "Український футбол".
Напередодні Очеретько відзначився двома асистами у матчі з Данією (2:3) на молодіжному чемпіонаті Європи-2025.
"Очеретько чудовий матч провів, дві результативні передачі віддав, дуже впевнений вигляд мав. Не знаю, чому він не грає в Шахтарі. Незрозуміло мені. Чим це не заміна Судакову?
Бражко мені теж сподобався, він почав оживати, багато боротьби виграв, через нього йшла гра", – розповів Маркевич.
Зазначимо, що сам Очеретько став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА та статистичного порталу Sofascore.
Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.