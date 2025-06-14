Чим це не заміна Судакову? – Маркевич про лідера молодіжної збірної України

Український тренер Мирон Маркевич вважає, що півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько може стати заміною Георгія Судакова у донецькому Шахтарі.

Цитує наставника "Український футбол".

Напередодні Очеретько відзначився двома асистами у матчі з Данією (2:3) на молодіжному чемпіонаті Європи-2025.

"Очеретько чудовий матч провів, дві результативні передачі віддав, дуже впевнений вигляд мав. Не знаю, чому він не грає в Шахтарі. Незрозуміло мені. Чим це не заміна Судакову?

Бражко мені теж сподобався, він почав оживати, багато боротьби виграв, через нього йшла гра", – розповів Маркевич.