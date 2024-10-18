Маркевич: Чехи самі привезли пенальті

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич після матчів Ліги націй проти Грузії (1:0) і Чехії (1:1) зізнався, що його радує те, що команда Сергія Реброва поволі виходить з кризи

Слова колишнього наставника Карпат приводить видання Експрес онлайн.

"Українська команда грала набагато краще, ніж у двох стартових поєдинках. Особливо варто відзначити надійну гру наших у захисті. У попередніх двох матчах Україна добре атакувала, але погано грала в обороні. А тепер навпаки: ми діяли без провалів у захисті, зате не створили багато гольових моментів.

Будьмо відверті, єдиний гол Артем Довбик забив після того, як чехи самі привезли пенальті. Та все одно радує те, що команда Сергія Реброва поволі виходить з кризи. Принаймні хлопці діяли із самовіддачею, чого не було у стартових поєдинках.

Нам конче потрібно набрати шість очок у двох заключних матчах. Іншого варіанта не існує. Україні це завдання цілком під силу. І не треба робити проблеми з того, що гратимемо на виїзді. Ми ж усі матчі фактично проводимо на чужій території. У листопаді, надіюсь, нам допоможуть Циганков, Миколенко, Зінченко та інші гравці, які нині травмовані".

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а перед цим команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. В листопаді на "жовто-синіх" чекають виїзні матчі проти Албанії та Грузії.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після 4 турів Україна замикає турнірну таблицю групи 1 в дивізіоні В Ліги націй з 4 очками. У лідера, Чехії, 7 балів у активі.