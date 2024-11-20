Маркевич: Проти Албанії Україна провела найкращу гру за всю Лігу націй

Український тренер Мирон Маркевич задоволений грою збірної України в матчі останнього 6 туру Ліги націй проти Албанії (2:1).

Його слова передає Український футбол.

"П ерший тайм у виконанні України був хорошим. І кінцівка другого – теж. Просіли трошки всередині матчу, змусили трошки понервувати, але це можна пояснити тим, що надзвичайно важливим був результат. Величезна відповідальність над гравцями висіла, тому й грали обережно, від оборони. Впоралися.

Албанія нічого особливо й не створила біля воріт Трубіна. Пенальті вдалося їм заробити лише після фолу Анатолія. Вважаю, що проти Албанії Україна провела найкращу гру за весь груповий етап Ліги націй. Але, хотілося б додати, у жодному випадку не принижуючи гідність наших хлопців, ми повинні обігрувати команди такого рівня ", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.