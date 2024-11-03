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Шахтар мінімально здолав Чорноморець: відеоогляд матчу УПЛ

Станіслав Лисак — 3 листопада, 00:18
Шахтар мінімально здолав Чорноморець: відеоогляд матчу УПЛ
УПЛ

Донецький Шахтар мінімально переграв одеський Чорноморець у домашньому матчі 12 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд поєдинку

Чемпіонат України – УПЛ
2 листопада, 12 тур

Шахтар (Донецьк) – Чорноморець (Одеса) 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 17 Зубков, 1:1 – 20 Габелок, 2:1 – 45+1 Бондаренко

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Грам, Конопля, Марлон (Степаненко 56), Бондаренко (Педріньйо 68), Судаков, Невертон, Зубков, Сікан (Егіналду 68)

Чорноморець: Рудько, Кисіль (Калин 85), Жаржу, Скиба, Бутко, Скиба, Білошевський, Янаков, Габелок (Єрмаков 68), Шпорн (Васильєв 77), Кайо Гомес (Пшеничнюк 68), Хобленко (Попов 68)

Шахтар у наступному турі зустрінеться із Зорею, їхній матч відбудеться 10 листопада. Чорноморець 8 листопада прийме Ворсклу.

Напередодні львівські Карпати розгромили столичний Лівий берег з дублем Олега Очеретька.

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