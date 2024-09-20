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Маркевич пояснив провал Судакова у грі з Болоньєю

Олександр Булава — 20 вересня, 00:21
Маркевич пояснив провал Судакова у грі з Болоньєю
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Український тренер Мирон Маркевич вважає, що півзахисник "гірників" Георгій Судаков втратив впевненість та не зміг показати лідерські якості у матчі проти Болоньї (0:0) в 1 турі Ліги чемпіонів.

Цитує тренера Sport.ua.

"По грі – незрозуміло, хто з "гірників" спроможний взяти на себе роль лідера. Георгій Судаков? Складно сказати, бо не знаю, куди зникла його впевненість.

Якщо відверто, протистояння в Болоньї було з тих, які не запам'ятовуються. Невисокі швидкості, обмаль гольових моментів та нестандартних рішень", – зазначив тренер.

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На думку Маркевича, найкращим гравцем Шахтаря у матчі проти Болоньї став голкіпер Дмитро Різник.

"Мені сподобалися тільки воротар Дмитро Різник і лівий захисник Педріньйо. Болонья була ближче до перемоги, проте кіпер гостей відбивав усе, що летіло в площину. Респект Дмитру, він був найкращим на полі", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, 22-річний півзахисник став найгіршим гравцем матчу з Болоньєю. Він не виконав жодної ключової передачі, а точність його пасів склала 77% (33/43). Також Судаков на початку поєдинку не реалізував пенальті.

Наступний матч у Лізі чемпіонів донецький Шахтар проведе 2 жовтня проти італійської Аталанти.

Болонья Ліга чемпіонів Мирон Маркевич Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

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