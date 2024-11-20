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Не вистачає стабільності: Маркевич – про лідера збірної України

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 18:04
Не вистачає стабільності: Маркевич – про лідера збірної України

Український тренер Мирон Маркевич оцінив гру вінгера національної збірної України Михайла Мудрика в матчі 6-го туру Ліги націй проти Албанії (2:1).

Цитує тренера "Український футбол".

"Він гри не зіпсував, але ми ж від Мудрика чекаємо у кожному поєдинку не просто гри, а феєричної. От тому він і не запам’ятався особливо, якщо говорити про матч з Албанією.

Не вистачає йому поки стабільності. В цьому плані він має насамперед сам над собою попрацювати. Ніхто ж не буде сперечатися, що він талант? Просто йому свій дар потрібно підкріпляти результатами: голами й результативними передачами. Всі ж дивляться на показники", – розповів Маркевич.

Нагадаємо, Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.

Мирон Маркевич Михайло Мудрик

Мирон Маркевич

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