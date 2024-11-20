Не вистачає стабільності: Маркевич – про лідера збірної України

Український тренер Мирон Маркевич оцінив гру вінгера національної збірної України Михайла Мудрика в матчі 6-го туру Ліги націй проти Албанії (2:1).

Цитує тренера "Український футбол".

"Він гри не зіпсував, але ми ж від Мудрика чекаємо у кожному поєдинку не просто гри, а феєричної. От тому він і не запам’ятався особливо, якщо говорити про матч з Албанією.

Не вистачає йому поки стабільності. В цьому плані він має насамперед сам над собою попрацювати. Ніхто ж не буде сперечатися, що він талант? Просто йому свій дар потрібно підкріпляти результатами: голами й результативними передачами. Всі ж дивляться на показники", – розповів Маркевич.