Легенда збірної Нідерландів може очолити суперника збірної України у плейоф Ліги націй

Легенда збірної Нідерландів Марк ван Боммел готовий очолити збірну Бельгії з футболу.

Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі на своїй сторінці в соцмережі "Х".

47-річний нідерландець перебуває без роботи з літа, коли покинув Антверпен. Також він очолював ПСВ та Вольфсбург. Протягом ігрової кар'єри провів 79 поєдинків за збірну своєї країни.

Раніше повідомлялося, що чинний наставник збірної Бельгії Доменіко Тедеско може бути звільнений.

Нагадаємо, німецько-італійський фахівець очолює бельгійську команду з лютого 2023 року. Під його керівництвом збірна дійшла до 1/8 фіналу Євро-2024 та посіла 3 місце у групі Ліги націй. У 8 останніх матчах бельгійці здобули лише одну перемогу.

Нагадаємо, що збірна України зіграє проти Бельгії в стикових матчах за місце в Дивізоні А Ліги націй.