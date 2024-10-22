Легенда збірної Нідерландів міг очолити Бенфіку Трубіна
Ван Боммел та Роббен
Легенда збірної Нідерландів Марк Ван Боммел зізнався, що вів переговори з Бенфікою, за яку грає українець Анатолій Трубін.
Його слова цитує A Bola.
"Контакти були, але момент був невдалим для мене. Я тренер, який любить мати час, щоб нав'язати свої ідеї. Якби я пішов у клуб у той момент, я був би залежним від ситуації. До наступної гри у мене було максимум три-чотири дні.
Коли ти починаєш сезон на початку, у тебе завжди є кілька тижнів для роботи... час був не найкращим", – сказав Ван Боммел.
47-річний нідерландець очолював ПСВ, Вольфсбург та Антверпен. Протягом ігрової кар'єри провів 79 поєдинків за збірну своєї країни.
Нагадаємо, на початку сезону португальський гранд звільнив Рогера Шмідта, а на його місце призначили Бруно Лаже.