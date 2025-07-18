Захисник Ворскли підписав контракт з Марібором

Марібор оголосив про підписання 26-річного центрального захисника Ворскли Луки Гучека.

Про це повідомила пресслужба словенського клубу.

Сторони підписали контракт строком на 1 рік з опцією продовження ще на рік. У новій команді футболіст виступатиме під 29-м ігровим номером.

Med zaključnim delom priprav na začetek sezone dopolnitev ekipe v obrambi: Luka Guček bo zaostril konkurenco na štoperskih položajih. Med igranjem v Ukrajini je kot član Chornomoretsa in moštva Vorskla Poltava v prvoligaškem tekmovanju zbral 49 nastopov.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/IsCl9DrM5D — NK Maribor (@nkmaribor) July 18, 2025

За неофіційними даними, Гучек перейшов до Марібора в статусі вільного агента.

В Україну Гучек приїхав у 2023 році. Спочатку грав за Чорноморець, за який провів 35 матчів, а влітку 2024 перейшов у Ворсклу, в складі якої зіграв 18 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Микита Татарков може стати гравцем Ворскли.