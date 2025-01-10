Динамо 16 січня проведе два спаринги на зборах в Туреччині
Динамо зіграє ще один контрольний матч у межах тренувального збору, що проходить у Туреччині.
Як повідомляє пресслужба столичного клубу, 16 січня "біло-сині" зіграють зі словенським Марібором.
Матч запланований на 10:00 за київським часом.
16 січня Динамо також зіграє проти болгарського ЦСКА 1948. Як і всі інші поєдинки на зборі, цю гру буде показано на каналі Динамо Київ у YouTube.
Нагадаємо, у п'ятницю, 10 січня, відбувся перший товариський матч київського клубу на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Суперником був німецький Магдебург. Поєдинок завершився поразкою українців з рахунком 3:1.