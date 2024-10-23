Динамо зіграло внічию з Марібором: огляд матчу Юнацької ліги УЄФА
ФК Динамо
У першому матчі другого раунду плейоф Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 зіграло внічию 1:1 з Марібором U-19.
Огляд матчу
Юнацька ліга УЄФА-2024/25
Шлях чемпіонів. Півфінал.
Перший матч. 23 жовтня
Динамо Київ U-19 – Марібор U-19 – 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 37 Подлеснік, 1:1 – 67 Пейкрішвілі
Матч-відповідь відбудеться 6 листопада у Словенії. Переможець вийде до фіналу плейоф Шляху чемпіонів, де змагаються переможці юнацьких чемпіонатів своїх країн. Після третього раунду буде визначено 10 найсильніших команд Шляху чемпіонів, які зіграють проти клубів, які посіли 7-16 місця в основному етапі Юнацької ліги УЄФА.
Вчора Шахтар у третьому турі основного етапу на виїзді обіграв Арсенал 1:0.