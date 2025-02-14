Мареска: Челсі повинен навчитися вбивати гру

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска заявив, що його команді, перш ніж стати претендентом на титули, треба навчитися перемагати з рахунком 1:0 та вбивати гру.

Його слова передає Sky Sports.

" Нам потрібно навчитися вигравати з рахунком 1:0. Великі команди знають, як це робити. Іноді, коли ви виграєте 1:0 і до кінця гри залишається 10-15 хвилин, те, як вони керують грою і м'ячем, вбиває гру. Це те, чого нам потрібно навчитися.

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Ми все ще не є претендентом на важливі титули, бо нам потрібно вчитися різним речам. Одна з них – вигравати, іноді з рахунком 1:0, бути неприємним в деяких моментах. Це те, чого ми обов'язково навчимося", – сказав наставник.

Нагадаємо, невдовзі "сині" зіграють поєдинок 25 туру АПЛ. Суперником стане Брайтон, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Перед матчем Челсі посідає 4 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 43 очка.

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