Мареска відповів, чому не включив Мудрика у заявку Челсі на матч проти Ліверпуля

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска заявив, щоне включив Михайла Мудрика у заявку команди на матч 8 туру АПЛ проти Ліверпуля через технічні причини.

Його слова передає журналіст Фабріціо Романо.

"Я залишив Мудрика поза складом на матч з Ліверпулем лише через технічне рішення. Коли Міша реалізує свій потенціал? Я не знаю. Ми намагаємося працювати з ним щодня і сподіваємося, що з кожним днем він буде ставати все краще і краще разом з нами", – сказав Мареска.

🔵🇺🇦 Maresca: “I left Mudryk out of the squad to face Liverpool only for technical decision”.



“When will Misha fulfil his potential? I don't know. We try to work with Misha every day and hopefully he can get better and better day by day with us”. pic.twitter.com/RNqGo80UMe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2024

У сезоні-2024/25 Мудрик встиг взяти участь у 8 матчах за Челсі в усіх турнірах і відзначитися 3 асистами. Сумарно українець провів на полі 425 хвилин.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.