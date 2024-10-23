Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мареска відповів, чому не включив Мудрика у заявку Челсі на матч проти Ліверпуля

Андрій Яросименко — 23 жовтня, 19:26
Мареска відповів, чому не включив Мудрика у заявку Челсі на матч проти Ліверпуля
Михайло Мудрик
Getty Images

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска заявив, щоне включив Михайла Мудрика у заявку команди на матч 8 туру АПЛ проти Ліверпуля через технічні причини.

Його слова передає журналіст Фабріціо Романо.

"Я залишив Мудрика поза складом на матч з Ліверпулем лише через технічне рішення. Коли Міша реалізує свій потенціал? Я не знаю. Ми намагаємося працювати з ним щодня і сподіваємося, що з кожним днем він буде ставати все краще і краще разом з нами", – сказав Мареска.

У сезоні-2024/25 Мудрик встиг взяти участь у 8 матчах за Челсі в усіх турнірах і відзначитися 3 асистами. Сумарно українець провів на полі 425 хвилин.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.

Ліверпуль Челсі Михайло Мудрик Енцо Мареска

Енцо Мареска

Челсі не планує відпускати Мудрика взимку – джерело
Наставник Мудрика по Челсі визнаний тренером вересня в АПЛ
Розчаровано закричав: Мудрику знову дісталося від Марески
Челсі Мудрика зіграє проти Гента у Лізі конференцій
Мареска: Не думаю, що у Мудрика брак впевненості, йому потрібно покращитись

Останні новини