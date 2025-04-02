Міг досягти більшого, – Мареска оцінив виступи Санчо за Челсі

Головний тренер Челсі Енцо Мареска оцінив період Джейдона Санчо в команді, за яку він грає на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Зараз я зосереджений на тих дев'ятьох матчах, які нам залишилось зіграти до завершення сезону. Схоже, що у вас, журналістів, інформації щодо його майбутнього більше, ніж у мене. З погляду цифр то так, він міг досягти більшого. Але проблема не тільки у самому Джейдоні. Є ще певна кількість футболістів, які опинились у схожій ситуації. Ми спілкуємось кожного дня". – розповів Мареска.

У нинішньому сезоні Джейдон Санчо взяв участь у 29 матчах в усіх турнірах, в яких він записав на свій рахунок 2 голи та 6 результативних передач.

Зазначимо, що за умовами оренди, лондонський колектив має викупити вінгера за 25 мільйонів фунтів. Втім, клуб має можливість сплатити "штраф" у 5 млн і повернути Санчо до Манчестер Юнайтед.

Раніше Спортинг оголосив про продаж двох футболістів у Челсі.