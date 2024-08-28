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Мареска: Я не говорив з Мудриком після матчу з Вулвергемптоном

Микола Дендак — 28 серпня, 22:38
Мареска: Я не говорив з Мудриком після матчу з Вулвергемптоном
Михайло Мудрик
Getty Images

Головний тренер Челсі Енцо Мареска розповів, що він не спілкувався з Михайлом Мудриком після його заміни у матчі проти Вулвергемптона.

Його слова передає Football London.

"Я розмовляв з Мішею на початку сезону, менш ніж два місяці тому. П'ять, шість разів. Але після Вулвергемптона я з ним не розмовляв. Він дуже розумний і може зрозуміти причину, чому його замінили.
Це просто була спроба щось змінити. Нічого більше. Я був гравцем 20 років. Ви дуже добре знаєте, коли тренер змінює вас, у більшості випадків ви знаєте чому. Це тому, що, напевно, у вас не все добре. Міша розумний і не може зрозуміти", — сказав наставник.

У матчі з Вулвергемптоном Мудрик провів на полі лише перший тайм. За 45 хвилин він здійснив одну вдалу спробу дриблінгу, але при цьому аж 6 разів втратив м’яч.

Також зазначимо, що перший тайм завершився з рахунком 2:2. У другій половині зустрічі Челсі забив 4 голи, три з яких на рахунку Нонні Мадуеке (усі — з передач Коула Палмера), ще один забив Жоау Фелікс. У підсумку "сині" розгромили "вовків" 6:2.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вулвергемптон Челсі Михайло Мудрик Енцо Мареска

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