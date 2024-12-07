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Ноєр отримав двоматчеву дискваліфікацію

Олександр Булава — 7 грудня 2024, 15:19
Ноєр отримав двоматчеву дискваліфікацію
Getty Images

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр отримав два матчі дискваліфікації за вилучення у матчі Кубку Німеччини проти Лейпцига (0:1).

Про це повідомляє Німецький футбольний союз.

Воротар на 17-й хвилині збив Джеремі Фрімпонга, за фол останньої надії арбітр показав йому червону картку. Для 38-річного футболіста – це було перше вилучення у кар'єрі.

Відповідно до практики Німецького футбольного союзу (DFB), позбавлення явної можливості забити гол за допомогою дрібного фолу, яке не закінчується голом, зазвичай призводить до дискваліфікації на два матчі.

У зв'язку з цим Ноєр пропустить два наступні матчі Кубку Німеччини у сезоні-2025/26.

Напередодні у Баварії назвали терміни відновлення англійського нападника Гаррі Кейна.

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