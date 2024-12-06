У Баварії назвали терміни повернення Кейна

Головний тренер Баварії Венсан Компані заявив, що нападник Гаррі Кейн зможе відновитися від травми до кінця року.

Цитує наставника Bayern & Germany.

Напередодні англійський форвард приступив до бігової роботи.

"Все виглядає добре. Я не хочу вказувати часові рамки та піддавати тиску на нашу медичну команду. Цілком може статися, що він зіграє цього року. Але все має пройти ідеально", – зазначив Компані.

Нагадаємо, Кейн травмувався у матчі Бундесліги проти Боруссії Дортмунд. Раніше у клубі повідомили, що форвард отримав незначне розтягнення м'язів правого підколінного сухожилля та не зможе зіграти у поєдинку проти Шахтаря, який відбудеться 10 грудня.

У поточному сезоні Кейн провів за Баварію у всіх турнірах 19 матчів, в яких записав на свій рахунок 20 голів і дев'ять результативних передач.

Наступний матч мюнхенці зіграють у суботу, 7 грудня, проти Гайденгайма.