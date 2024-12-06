У Баварії назвали терміни повернення Кейна
Головний тренер Баварії Венсан Компані заявив, що нападник Гаррі Кейн зможе відновитися від травми до кінця року.
Цитує наставника Bayern & Germany.
Напередодні англійський форвард приступив до бігової роботи.
"Все виглядає добре. Я не хочу вказувати часові рамки та піддавати тиску на нашу медичну команду.
Цілком може статися, що він зіграє цього року. Але все має пройти ідеально", – зазначив Компані.
Нагадаємо, Кейн травмувався у матчі Бундесліги проти Боруссії Дортмунд. Раніше у клубі повідомили, що форвард отримав незначне розтягнення м'язів правого підколінного сухожилля та не зможе зіграти у поєдинку проти Шахтаря, який відбудеться 10 грудня.
У поточному сезоні Кейн провів за Баварію у всіх турнірах 19 матчів, в яких записав на свій рахунок 20 голів і дев'ять результативних передач.
Наступний матч мюнхенці зіграють у суботу, 7 грудня, проти Гайденгайма.