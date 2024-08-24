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Ексгравець Шахтаря може посилити фаворита Чемпіоншипу

Руслан Травкін — 24 серпня, 08:57
Ексгравець Шахтаря може посилити фаворита Чемпіоншипу
Манор Соломон
Getty images

Колишній гравець донецького Шахтаря Манор Соломон може посилити англійський Лідс.

Про це пише сайт Yorkshireeveningpost.

Як інформує джерело, невдовзі вінгер пройде медичне обстеження. Якщо все буде добре, то Лідс орендує його. Команда із Чемпіоншипу візьме на себе зобов'язання платити більшу частину зарплати Манора.

Лідс вилетів з АПЛ за підсумками сезону-2022/23. Минулого сезону команда була близька, щоб повернутися в елітний дивізіон, але програла у півфіналі плейоф Норвічу.

Нагадаємо, що сам футболіст відмовився переходити до іспанського Хетафе. Манор Соломон перейшов у Шахтар у 2019 році. Ізраїльтянин відіграв за "гірників" 106 матчів та забив 22 голи.

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