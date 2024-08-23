Ексгравець Шахтаря відмовився переходити до Хетафе

Колишній гравець донецького Шахтаря Манор Соломон відхилив офіційну пропозицію від іспанського Хетафе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Ізраїльській футболіст покине "шпор" до кінця літнього трансферного вікна. Вінгер Тоттенгема хоче залишитися в Англійській Прем'єр-лізі.

🚨⚪️ Manor Solomon, still expected to leave Spurs in the final days of the transfer window.



Solomon has rejected formal bid from Spanish side Getafe and his priority remains to stay in England. pic.twitter.com/BNKkHRiJsO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024

Манор Соломон перейшов у Шахтар у 2019 році. Ізраїльтянин відіграв за гірників 106 матчів та забив 22 голи.

Нагадаємо, що ФІФА прийняла правило згідно з яким футболісти-легіонери клубів УПЛ мали право призупиняти свої контракти на сезон 2022/23 через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Цим правилом і скористався Манор.