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Ексгравець Шахтаря відмовився переходити до Хетафе

Руслан Травкін — 23 серпня, 10:28
Ексгравець Шахтаря відмовився переходити до Хетафе
Манор Соломон
Getty images

Колишній гравець донецького Шахтаря Манор Соломон відхилив офіційну пропозицію від іспанського Хетафе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Ізраїльській футболіст покине "шпор" до кінця літнього трансферного вікна. Вінгер Тоттенгема хоче залишитися в Англійській Прем'єр-лізі.

Манор Соломон перейшов у Шахтар у 2019 році. Ізраїльтянин відіграв за гірників 106 матчів та забив 22 голи.

Нагадаємо, що ФІФА прийняла правило згідно з яким футболісти-легіонери клубів УПЛ мали право призупиняти свої контракти на сезон 2022/23 через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Цим правилом і скористався Манор.

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