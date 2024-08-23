Ексгравець Шахтаря відмовився переходити до Хетафе
Манор Соломон
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Колишній гравець донецького Шахтаря Манор Соломон відхилив офіційну пропозицію від іспанського Хетафе.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
Ізраїльській футболіст покине "шпор" до кінця літнього трансферного вікна. Вінгер Тоттенгема хоче залишитися в Англійській Прем'єр-лізі.
Манор Соломон перейшов у Шахтар у 2019 році. Ізраїльтянин відіграв за гірників 106 матчів та забив 22 голи.
Нагадаємо, що ФІФА прийняла правило згідно з яким футболісти-легіонери клубів УПЛ мали право призупиняти свої контракти на сезон 2022/23 через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Цим правилом і скористався Манор.