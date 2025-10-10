Манчестер Юнайтед розглядає можливість продажу ліцензій на місця на новому стадіоні

Манчестер Юнайтед може перейти до продажу ліцензій на місця для нового стадіону, який буде побудований поруч із існуючим стадіоном "Олд Траффорд".

Про це повідомляє The Athletic.

Фанати МЮ отримують від клубу детальне опитування, за підсумком якого манкуніанці оцінять попит на ліцензії, щоб продемонструвати комерційну обґрунтованість фінансування та будівництва нового стадіону місткістю 100 000 глядачів.

Ліцензії на місця не є рідкістю у США, проте жоден європейський футбольний клуб не займається їхнім продажем. Вони працюють за принципом, коли вболівальник платить за право придбати квиток на певне місце.

Повідомляється, що ліцензії будуть необов'язковими та орієнтованими на преміум-зони, тоді як звичайні сезонні квитки все ще даватимуть змогу фанатам володіти одним і тим самим місцем на кожну гру.

Манчестер Юнайтед вирішив побудувати новий стадіон в результаті опитування, яке показало, що 52% фанатів віддали перевагу варіанту з будівництвом нової арени. За реконструкцію "Олд Траффорд" виступили 31% фанатів, інші не визначилися.

Нагадаємо, що нещодавно Манчестер Юнайтед відмовився від початкових планів будівництва нового стадіону.