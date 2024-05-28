Манчестер Юнайтед знайшов заміну тен Гагу

Керівництво Манчестер Юнайтед прийняло рішення звільнити головного тренера Еріка тен Гага, попри перемогу в Кубку Англії проти Манчестер Сіті.

Про це повідомляє The Guardian.

Замінити нідерландця в МЮ повинний екстренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

Стиль гри італійця імпонує співвласнику "червоних дияволів" Джиму Реткліффу, який хоче вмовити спеціаліста переїхати на "Олд Траффорд".

Також серед кандидатів розглядаються Томас Тухель, Кіран Маккенн, Маурісіо Почеттіно та Томас Франк.

Тен Гаг пропрацював у МЮ два сезони. У минулій кампанії його команда посіла третє місце та виграла Кубок ліги. У сезоні-2023/24 "червоні дияволи" вилетіли з групового етапу Ліги чемпіонів, фінішували на 8 сходинці в АПЛ та виграли Кубок Англії.