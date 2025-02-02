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Оренда захисника Манчестер Юнайтед в Бенфіку Трубіна зірвалася

Олексій Погорелов — 2 лютого 2025, 00:12
Тайрелл Маласія на тренуванні МЮ
Тайрелл Маласія

Лівий захисник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласія не приєднається до Анатолія Трубіна у Бенфіці.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, 25-річний нідерландець мав дограти цей сезон в Лісабоні, проте орендна угода між двома клубами зірвалася.

Сторони не змогли погодити плату за оренду та майбутню опцію викупу контракту гравця.

"Червоні дияволи" продовжують шукати варіанти, куди б відправити Маласію, на позицію якого манкуніанці майже придбали футболіста Лечче Патріка Доргу.

У нинішньому сезоні Тайрелл Маласія взяв участь у 9 матчах МЮ в усіх турнірах, зігравши у сумі 361 хвилину.

Раніше стало відомо, що Маркус Рашфорд залишить Манчестер Юнайтед, який відправить свого вихованця в один з клубів АПЛ.

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Тайрелл Маласія

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