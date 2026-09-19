Цинциннаті підписав ексгравця Манчестер Юнайтед

Відмий нідерландський фланговий захисник Тайрелл Маласія продовжить кар'єру в клубі МЛС Цинциннаті.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Контракт розрахований на один рік – до літа 2027 року. Також в угоді прописана опція продовження ще на один рік.

Маласія перейшов у Цинциннаті на правах вільного агента. Наприкінці минулого сезону 27-річний нідерландець покинув Манчестер Юнайтед.

Кольори "Червоних дияволів" Маласія захищав з літа 2022 року. Сумарно провів 50 матчів у всіх турнірах, відзначившись 11 асистами. Другу половину сезону-2024/25 Тайрелл провів у оренді в ПСВ.

Захисник розпочинав свою кар'єру в Феєнорді. У 2021 – 2023 році провів 9 матчів за збірну Нідерландів, відзначившись у них 2 асистами.