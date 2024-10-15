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Манчестер Юнайтед націлився на чемпіона світу 2022 року

Олег Дідух — 15 жовтня, 20:07
Манчестер Юнайтед націлився на чемпіона світу 2022 року
Родріго Де Пауль

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до центрального півзахисника Атлетико Мадрид та збірної Аргентини Родріго Де Пауля.

Про це повідомляє TeamTalk.

"Червоні дияволи" планують перебудувати півзахист команди довкола молодого таланта Кобі Мейну, контракт з яким незабаром буде продовжений. Партнером 19-річного гравця збірної Англії по центру поля бачать саме Де Пауля.

Контракт 30-річного аргентинця з Атлетико Мадрид розрахований до літа 2026 року. Оскільки угода досі не продовжена, влітку 2025 року іспанський клуб буде відкритий до переговорів щодо трансферу гравця.

Трансферна вартість Де Пауля оцінюється в 30 мільйонів євро. У нинішньому сезоні він відзначився 1 асистом у 10 матчах в усіх турнірах.

Манчестер Юнайтед Родріго де Пауль Атлетико Мадрид

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