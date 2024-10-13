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Манчестер Юнайтед близький до продовження контракту з молодим талантом

Олег Дідух — 13 жовтня, 17:12
Манчестер Юнайтед близький до продовження контракту з молодим талантом

Манчестер Юнайтед знаходиться за крок від продовження контракту з центральним півзахисником команди Коббі Мейну.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Нова угода буде розрахована до літа 2029 року з опцією продовження ще на рік. 19-річний гравець збірної Англії отримає підвищення зарплати. Поточний контракт Мейну діє до кінця червня 2027 року.

У нинішньому сезоні не рахунку Мейну 9 матчів за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах. Також на рахунку хавбека 10 поєдинків за збірну Англії.

Мейну є вихованцем Манчестер Юнайтед. Наразі його трансферна вартість оцінюється у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що роздягальню Манчестер Юнайтед прослуховували підчас виїзного матчу АПЛ проти Астон Вілли.

Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед

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