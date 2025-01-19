Вінгер Манчестер Юнайтед наблизився до переходу в клуб Ла Ліги

Реал Бетіс став ще на крок ближчим до того, щоб орендувати вінгера Манчестер Юнайтед Антоні.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби обговорюють останні деталі цієї угоди. Очікується, що 24-річний бразилець приєднається до іспанського колективу на правах оренди до кінця цього сезону.

При цьому Бетіс не матиме опції викупу контракту, а манкуніанці покриватимуть частину зарплати футболіста. Сам гравець "відкрив двері" для тимчасової зміни клубної прописки.

У нинішньому сезоні Антоні взяв участь у 13 матчах, награвши у сумі всього 401 хвилину. На його рахунку один гол з пенальті у матчі Кубку ліги проти Барнслі (7:0).

Нагадаємо, що сьогодні Манчестер Юнайтед прийматиме Брайтон у межах 22 туру АПЛ.

Раніше стало відомо, що форвард "червоних дияволів" не буде покараний за зухвале святкування голу.