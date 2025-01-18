Сімеоне стайл: гравець Манчестер Юнайтед дивом уникнув покарання за непристойний жест

Джошуа Зіркзе, нападник Манчестер Юнайтед, опинився в епіцентрі скандалу після святкування третього голу Амаду Діалло у матчі проти Саутгемптона.

У той момент, коли команда тріумфувала біля кутового прапорця, камери зафіксували Зіркзе з провокативним жестом – він схопився за пах.

JUST LOOK AT ZIRKZEE 😭😭❤️ pic.twitter.com/QsNPM0325u — UF (@UtdFaithfuls) January 17, 2025

Цей інцидент викликав хвилю обговорень, адже раніше подібні дії інших гравців не залишалися безкарними. Наприклад, Джуд Беллінгем був відсторонений на один матч і оштрафований на 25 тисяч фунтів за схожий жест на Євро-2024, а Кріштіану Роналду отримав матчеву дискваліфікацію та штраф 17 тисяч за аналогічний вчинок, граючи за Аль-Наср.

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Однак Зіркзе, якого вважали потенційним об’єктом санкцій, зміг уникнути бана. Футбольна асоціація (ФА) оприлюднила заяву, де зазначено, що гравець отримав лише офіційне попередження.

Це означає, що Зіркзе буде доступним для наступного матчу Манчестер Юнайтед проти Брайтона в неділю.