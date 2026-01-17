Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 0:0. ОНЛАЙН

У суботу, 17 січня, відбудеться центральний матч 22 туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому Манчестер Юнайтед прийматиме Манчестер Сіті.

Поєдинок на "Олд Траффорді" у Манчестері розпочнеться о 14:30 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію "манкуніанського дербі" в цій публікації.

Big second half coming up ✊ — Manchester United (@ManUtd) January 17, 2026 Кінець першого тайму Команди йдуть на перерву за рахунку 0:0. 45' Родрі (Сіті) отримав жовту картку. 41' Манчестер Юнайтед забиває після індивідуальних дій Бруну Фернандеша. Однак арбітр вдруге в матчі скасовує взяття воріт через офсайд. 37' Макс Аллейн (Сіті) мав забивати у ворота Юнайтед. Голкіпер завадив центральному захиснику. 33' Амад Діалло (Юнайтед) забиває м'яч у ворота Манчестер Сіті. Однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд. 32' Бруну Фернандеш (Юнайтед) віддав гольовий пас на Мбемо, який опинився сам на сам з голкіпером. Захисник Сіті в останній момент вибив м'яч з-під ноги форварда. 29' Мбемо (Юнайтед) небезпечно пробив головою з району одинадцятиметрової позначки. Один із захисників Сіті відвів загрозу. 25' Володіння м'ячем 30% у Манчестер Юнайтед та 70% у Манчестер Сіті. Проте "червоні дияволи" гостріше атакують. 22' Чудовий момент у Манчестер Юнайтед. Патрік Доргу впритул розстрілював ворота Доннарумми. Італійський голкіпер на класі відвів загрозу. 17' Люк Шоу (Юнайтед) заробив жовту картку за порушення правил проти Родрі (Сіті). 15' Бернарду Сілва (Сіті) пробив головою після подачі Семеніо, але м'яч пролетів вище воріт. 11' Жовту картку заробив Діогу Дало (Юнайтед) за фол проти Доку. 7' Коббі Мейну (Юнайтед) пробив з далекої відстані. Доннарумма легко впорався з цим ударом. 3' Гаррі Магвайр (Юнайтед) з кількох метрів влучає у поперечину після подачі з кутового. Матч розпочався! Стартовий склад Манчестер Сіті Your City side for the derby! 🩵



XI | Donnarumma, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri, Bernardo (C), Semenyo, Foden, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Bettinelli, Reijnders, Cherki, Ait-Nouri, O'Reilly, McAidoo, Mukasa, Mfuni



🤝 @etihad pic.twitter.com/lNoC8nZc3N — Manchester City (@ManCity) January 17, 2026 13:58 Стартовий склад Манчестер Юнайтед Introducing your derby day Reds ❤️‍🔥 — Manchester United (@ManUtd) January 17, 2026

Поєдинок проти принципового суперника стане першим для нового тренера "червоних дияволів" Майкла Карріка. 44-річний фахівець очолив Манчестер Юнайтед після звільнення Рубена Аморіма.

У турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед посідає сьому сходинку, маючи в активі 32 бали.

Манчестер Сіті у чемпіонаті Англії йде другим, з відставанням від лідера, яким є лондонський Арсенал, у 6 очок.