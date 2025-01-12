Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті завершує трансфер Мармуша

Олександр Булава — 12 січня 2025, 19:45
Манчестер Сіті завершує трансфер Мармуша
Омар Мармуш
Getty Images

Манчестер Сіті близький до завершення трансферу форварда Айнтрахта Омара Мармуша.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

"Містяни" після переговорів у суботу практично погодили угоду. Якщо все піде за планом, то трансфер може бути закритим протягом тижня, наразі переговори тривають.

Раніше повідомлялося, що Сіті готовий заплатити за 25-річного єгипетського нападника близько 80 млн євро, які вимагає німецький клуб.

На рахунку Маршуша 19 голів та 12 асистів у 25 матчах. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що гравцем, окрім Сіті, цікавляться англійські Ліверпуль та Челсі.

Айнтрахт Франкфурт Манчестер Сіті Футбольні трансфери Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрах вимагає 80 млн євро у Манчестер Сіті за трансфер Мармуша
Манчестер Сіті виділить 50 млн фунтів на трансфер форварда Айнтрахта
Барселона стежить за нападником Айнтрахта
Манчестер Сіті підшукав заміну Голанду в Бундеслізі
Челсі та Ліверпуль зацікавились найкращим бомбардиром Бундесліги

Останні новини