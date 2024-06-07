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Українські тренери стажуватимуться в Манчестер Сіті

Микола Дендак — 7 червня, 22:30
Українські тренери стажуватимуться в Манчестер Сіті

Українські футбольні тренери пройдуть стажування у системі Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначається, що на навчання відправляться 25 спеціалістів. Головною метою є якісне виховання юних футболістів за сучасною системою та підготовка кваліфікованих футболістів для клубних, юнацьких, молодіжних команд та національної збірної команди України.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Шевченко підписав меморандум про співпрацю з президентом Федерації футболу Франції Філіпом Діалло. Також УАФ уклала тристоронню угоду з румунською та норвезькою асоціаціями та напередодні підписала меморандум із Німецьким футбольним союзом.

Манчестер Сіті Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

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