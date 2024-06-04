Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УАФ уклала меморандум про співпрацю з Німецьким футбольним союзом

Микола Дендак — 4 червня, 11:35
УАФ уклала меморандум про співпрацю з Німецьким футбольним союзом

Українська асоціація футболу та Німецький футбольний союз уклали меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Це сталося перед початком товариського матчу між Україною та Німеччиною, який завершився нульовою нічиєю.

Зазначається, що спільна робота буде зосереджена на організації літніх таборів для оздоровлення дітей із Харківського, Запорізького та інших гарячих регіонів, а також на підтримці в навчанні дитячих тренерів.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Шевченко підписав меморандум про співпрацю з президентом Федерації футболу Франції Філіпом Діалло. Також УАФ уклала тристоронню угоду з румунською та норвезькою асоціаціями.

Збірна України з футболу Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко Збірна Німеччини з футболу Німецький футбольний союз

Українська асоціація футболу (УАФ)

Ребров: Команда розуміла, за рахунок чого можемо грати на рівні збірної Німеччини
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Німеччиною
Шевченко: Хочу, щоб Ребров якомога довше працював зі збірною України
Ребров назвав завдання збірної України до Євро-2024
Довбик приєднався до збірної України

Останні новини