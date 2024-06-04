УАФ уклала меморандум про співпрацю з Німецьким футбольним союзом

Українська асоціація футболу та Німецький футбольний союз уклали меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Це сталося перед початком товариського матчу між Україною та Німеччиною, який завершився нульовою нічиєю.

Зазначається, що спільна робота буде зосереджена на організації літніх таборів для оздоровлення дітей із Харківського, Запорізького та інших гарячих регіонів, а також на підтримці в навчанні дитячих тренерів.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Шевченко підписав меморандум про співпрацю з президентом Федерації футболу Франції Філіпом Діалло. Також УАФ уклала тристоронню угоду з румунською та норвезькою асоціаціями.