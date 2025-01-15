Знання від найкращих у світі: українські тренери проходять стажування у системі Манчестер Сіті

Група українських тренерів розпочала стажування у системі чинного чемпіона Англії Манчестер Сіті.

Про це повідомляє сайт УАФ.

"Ми прагнемо, щоб українські тренери отримували знання від найкращих у світі. Це стажування – важливий крок у підготовці кадрів, які здатні розвивати наших юних футболістів і допомагати їм досягати міжнародного рівня", – заявив президент УАФ Андрій Шевченко.

УАФ

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Колектив з 20 тренерів уже протягом кількох днів проходить теоретичне та практичне навчання на базі "містян", де тренується перша команда під керівництвом Жузепа Гвардіоли.

За інформацією джерела, цього тижня українці зануряться в сучасну футбольну філософію Манчестер Сіті, ознайомляться з тренувальними методиками клубної академії, а також відвідають тренувальні бази як дитячих команд, так і основного складу.

Повідомляється, що ця програма є частиною масштабної стратегії УАФ, спрямованої на розвиток юних футболістів через сучасні методики. Співпраця УАФ та англійського клубу була офіційно закріплена минулого літа.

Нагадаємо, що вчора Манчестер Сіті втратив очки у матчі з Брентфордом, за який виступає Єгор Ярмолюк.

Пізніше стало відомо, що "містяни" домовилися про трансфер юного центрбека Палмейраса.