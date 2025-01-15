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Манчестер Сіті домовився про трансфер юного центрбека Палмейраса

Олексій Погорелов — 15 січня 2025, 08:39
Манчестер Сіті домовився про трансфер юного центрбека Палмейраса
Вітор Рейс
Палмейрас

Манчестер Сіті та Палмейрас погодили перехід Вітора Рейса, який одразу приєднається до команди Жузепа Гвардіоли.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Як і було оголошено раніше, за трансфер 19-річного центрбека "містяни" заплатять 40 мільйонів євро.

Сьогодні вранці будуть узгоджені остаточні деталі угоди та буде призначена дату медичного огляду футболіста.

Якщо все пройде гладко, медогляд та підписання контракту планується провести пізніше цього тижня.

У минулому сезоні Вітор Рейс провів 33 матчі за Палмейрас. На рахунку бразильського захисника два голи та сім попереджень.

Нагадаємо, що вчора Манчестер Сіті знову не зміг перемогти. Цього разу підопічні Гвардіоли втратили перевагу в два голи у поєдинку з Брентфордом Єгора Ярмолюка.

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