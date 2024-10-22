Манчестер Сіті намагається підписати новий контракт з Гвардіолою

Манчестер Сіті працює над продовженням угоди головного тренера команди Жузепа Гвардіоли.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво "містян" має намір підписати контракт з іспанським фахівцем до 2027 року, нинішня угода розрахована до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола не дав остаточної відповіді босам Ман Сіті стосовно майбутнього, але, очікується, що це відбудеться до кінця першої половини сезону.

Важливим фактором у продовженні співпраці може стати програш Сіті у справі про 115 порушень правил ФФП, оскільки 53-річний наставник не хоче покидати клуб у важкий момент. Але керівництво Манчестер Сіті уже почалось готуватись до неминучого відходу Жузепа у майбутньому.

Серед потенційних кандидатур на заміну Гвардіолі називають Рубена Аморіма зі Спортинга, а також головного тренера Баєра Хабі Алонсо.