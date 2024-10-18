Манчестер Сіті може поборотися з Манчестер Юнайтед за тренера Спортинга

Головний тренер Спортинга Рубен Аморім може змінити команду влітку 2025 року, наставником цікавиться Манчестер Юнайтед та Сіті.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

"Червоні дияволи" вже робили конкретні запити щодо 39-річного фахівця та слідкують за його ситуацією в лісабонському клубі. Зазначається, що керівництво МЮ хоче бути готовим до зміни тренера, однак наразі довіряють Еріку тен Гагу.

Рубен Аморім не збирається покидати Спортинг у зимове трансферне вікно, адже має великі амбіції з нинішньою командою.

🚨🟢 Ruben #Amorim is not only on the list at Manchester City as a possible replacement for Pep #Guardiola, but Manchester United in particular are also interested in him ✔️#MUFC have already made specific inquiries about him and his situation. The Red Devils want to be… pic.twitter.com/erDLBb0Jhj — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 18, 2024

Наприкінці минулого сезону португальцем цікавився Ліверпуль, тоді з'явилася інформація, що сума викупу контракту Аморіма складає 20 млн євро.

Зазначимо, що Рубен Аморім очолює Спортинг з березня 2020 року, за цей час він двічі ставав чемпіоном Португалії, двічі здобував з командою Кубок португальської ліги та один раз вигравав з "левами" Суперкубок Португалії.

Раніше повідомлялося, що Жузеп Гвардіола може залишитися на своїй посаді не виключається, адже, він ще не дав остаточної відповіді босам Ман Сіті стосовно майбутнього, але, очікується, що це відбудеться до кінця першої половини сезону. Чинний контракт іспанця з клубом спливає влітку наступного року.

Наставник Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг перебуває під тиском через невдалий старт у сезоні. На його місце вже розглядалися колишній тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич та тренер Штутгарта Себастьян Генесс.