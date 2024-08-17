Манчестер Сіті зіграє проти Челсі у 1 турі АПЛ без важливого гравця

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, що на гру проти Челсі в межах 1 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 не зможе вийти півзахисник Родрі.

Його слова передає The Independent.

"Не знаю, я його ще не бачив. Він почувається добре, але нам потрібно буде подивитися, як він почуватиметься після тренування, та проти Челсі він точно не зіграє, жодних шансів", — відповів наставник.

Ймовірно, відсутність Родрі пов'язана з його участю в чемпіонаті Європи-2024, де він разом зі збірною Іспанії став переможцем, обігравши у фіналі Англію. Варто зазначити, що іспанець отримав нагороду кращого гравця континентальної першості, а також очолив рейтинг фаворитів на престижну нагороду "Золотий м'яч".

Матч 1 туру АПЛ сезону-2024/2025 відбудеться завтра, 18 серпня, початок — о 18:30 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.