Челсі — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція

Лондонський Челсі зустрінеться з Манчестер Сіті у межах 1 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться на домашньому стадіоні "синіх" Стемфорд Брідж. Початок — о 18:30 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, що за Челсі виступає український півзахисник Михайло Мудрик, який, в минулому сезоні відіграв 41 матч у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 2 результативними передачами.

Раніше Енцо Мареска очолив Челсі на початку літнього міжсезоння замість Маурісіо Почеттіно, який погодився очолити збірну США.