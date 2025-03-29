Манчестер Сіті зацікавився півзахисником Айнтрахта

Манчестер Сіті зацікавився можливістю підписання півзахисника Айнтрахта Х'юго Ларссона.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Містяни" вже провели попередні переговори з оточенням футболіста на предмет зацікавленості гравця в трансфері. Крім Сіті, за прогресом 20-річного шведа також спостерігають Арсенал, Ліверпуль і Тоттенгем.

🚨🔵 Excl | Manchester City have entered the race for Hugo #Larsson!



20 y/o top midfielder is keen on their interest. Eintracht Frankfurt have been informed. First initial talks took place. #MCFC



Boss Markus Krösche demanding at least €60m. Larsson is under contract until… pic.twitter.com/wR2KGFGiwF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 29, 2025

У сезоні-2024/25 Ларссон зіграв 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість м'ячів і відзначився однією результативною передачею.

Франкфуртський колектив оцінив хавбека в 60 мільйонів євро, а портал Transfermarkt – у 40.

Раніше Жузеп Гвардіола оцінив навички зимового новачка команди Абдукодіра Хусанова.