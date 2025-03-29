Манчестер Сіті зацікавився півзахисником Айнтрахта
Жузеп Гвардіола
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Манчестер Сіті зацікавився можливістю підписання півзахисника Айнтрахта Х'юго Ларссона.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
"Містяни" вже провели попередні переговори з оточенням футболіста на предмет зацікавленості гравця в трансфері. Крім Сіті, за прогресом 20-річного шведа також спостерігають Арсенал, Ліверпуль і Тоттенгем.
У сезоні-2024/25 Ларссон зіграв 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість м'ячів і відзначився однією результативною передачею.
Франкфуртський колектив оцінив хавбека в 60 мільйонів євро, а портал Transfermarkt – у 40.
Раніше Жузеп Гвардіола оцінив навички зимового новачка команди Абдукодіра Хусанова.