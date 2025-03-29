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Манчестер Сіті зацікавився півзахисником Айнтрахта

Володимир Максименко — 29 березня 2025, 14:42
Манчестер Сіті зацікавився півзахисником Айнтрахта
Жузеп Гвардіола
Getty images

Манчестер Сіті зацікавився можливістю підписання півзахисника Айнтрахта Х'юго Ларссона.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Містяни" вже провели попередні переговори з оточенням футболіста на предмет зацікавленості гравця в трансфері. Крім Сіті, за прогресом 20-річного шведа також спостерігають Арсенал, Ліверпуль і Тоттенгем.

У сезоні-2024/25 Ларссон зіграв 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість м'ячів і відзначився однією результативною передачею.

Франкфуртський колектив оцінив хавбека в 60 мільйонів євро, а портал Transfermarkt – у 40.

Раніше Жузеп Гвардіола оцінив навички зимового новачка команди Абдукодіра Хусанова.

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