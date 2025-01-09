Манчестер Сіті близький до багатомільйонного трансферу захисника Палмейраса
Вітор Рейс
Transfermarkt
Манчестер Сіті близький до підписання 18-річного центрального захисника Палмейраса Вітора Рейса.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Сума трансферу складатиме 40 мільйонів євро. Очікується, що угода буде підписана найближчими днями.
Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 14 млн.
У складі Палмейраса Рейс відіграв 22 матчі, в яких зміг відзначитись двома голами.
Раніше повідомлялось про інтерес "містян" до форварда Айнтрахта.