Манчестер Сіті близький до багатомільйонного трансферу захисника Палмейраса

Манчестер Сіті близький до підписання 18-річного центрального захисника Палмейраса Вітора Рейса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сума трансферу складатиме 40 мільйонів євро. Очікується, що угода буде підписана найближчими днями.

🚨🔵 Manchester City have agreed on personal terms with Vitor Reis and his agent, contract ready and green light from 18 yo centre back!



Negotiations underway to close the deal with Palmeiras around €40m, progress being made fast to avoid more clubs bidding.



Advancing fast 🇧🇷 pic.twitter.com/uQE4rZmkNh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 14 млн.

У складі Палмейраса Рейс відіграв 22 матчі, в яких зміг відзначитись двома голами.

Раніше повідомлялось про інтерес "містян" до форварда Айнтрахта.