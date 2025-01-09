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Манчестер Сіті близький до багатомільйонного трансферу захисника Палмейраса

Володимир Максименко — 9 січня 2025, 11:15
Манчестер Сіті близький до багатомільйонного трансферу захисника Палмейраса
Вітор Рейс
Transfermarkt

Манчестер Сіті близький до підписання 18-річного центрального захисника Палмейраса Вітора Рейса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сума трансферу складатиме 40 мільйонів євро. Очікується, що угода буде підписана найближчими днями.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 14 млн.

У складі Палмейраса Рейс відіграв 22 матчі, в яких зміг відзначитись двома голами.

Раніше повідомлялось про інтерес "містян" до форварда Айнтрахта.

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