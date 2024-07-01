Мамардашвілі: Трансфер у Баварію? У неї зараз найкращий голкіпер у світі

Голкіпер збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі вважає, що його перехід у Баварію є малоймовірним, адже ворота мюнхенців захищає найкращий голкіпер у світі, Мануель Ноєр.

Слова грузинського кіпера цитує Sky Sports.

"У Баварії все ще найкращий воротар у світі. Тому наразі переходити туди неможливо. Я б поїхав туди, тільки за умови, що я буду грати. Якщо я не гратиму — я не поїду", — сказав Мамардашвілі.

Мамардашвілі є гравцем іспанської Валенсії, яка придбала його у 2022 році за 850 тисяч євро у Динамо Тбілісі. Наразі трансферна вартість Гіоргі за версією Transfermarkt оцінюється у 35 млн євро.

Раніше ми повідомляли, що Мамардашвілі став найкращим голкіпером на групових етапах Євро у ХХІ столітті.