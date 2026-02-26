Легенда Баварії погодився очолити аутсайдера Ла Ліги

Колишній головний тренер аргентинського Рівер Плейт Мартін Демікеліс найближчим часом очолить іспанську Мальорку.

Про це повідомив інсайдер Маттео Моретто.

За його інформацією, 45-річний аргентинський фахівець погодився очолити команду, яка наразі перебуває у зоні вильоту в турнірній таблиці Ла Ліги, до кінця поточного сезону.

На цій посаді він змінить іспанського спеціаліста Хагобу Аррасате, якого клуб звільнив 24 лютого.

Останнім місцем роботи Демікеліса був мексиканський Монтеррей, який він залишив у травні 2025 року.

Мартін є відомим у минулому футболістом. Виступав за мюнхенську Баварію та Манчестер Сіті, також має на своєму рахунку 51 матч за збірну Аргентини.

В останніх п'яти матчах Ла Ліги Мальорка зазнала чотирьох поразок, зокрема – 0:2 на виїзді від Сельти в неділю, 22 лютого.