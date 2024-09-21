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Малиновський зазнав моторошної травми в матчі з Венецією

Ігор Чернявський — 21 вересня, 17:24
Малиновський зазнав моторошної травми в матчі з Венецією

Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський серйозно травмувався в матчі 5 туру Серії А проти Венеції.

На початку другого тайму 31-річний хавбек до кінця відпрацював у власному штрафному майданчику, в підкаті вибивши м’яч на кутовий, але після контакту з газоном Руслан вивихнув щиколотку.

У трансляції було чутно жахливий крик Малиновського. Українця виносили з поля на ношах. Замість нього на заміну вийшов Андреа Пінамонті.

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Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

Дженоа

Малиновський у старті Дженоа на матч 5 туру Серії А проти Венеції
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