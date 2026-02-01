Грати проти них нелегко: Малиновський – про поразку Дженоа від Лаціо в 23 турі Серії А

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський поділився враженнями від стартового матчу 23 туру Серії А проти Лаціо, в якому його команда програла 2:3, зазначивши, що проти римського клубу грати нелегко.

Його слова наводить Tuttomercato.

"У нас також були хороші можливості забити гол. Грати проти Лаціо нелегко, тому що вони чекають, поки ми втратимо м'яч, щоб потім контратакувати", – сказав Руслан, який став автором одного з голів у ворота "орлів".

Малиновський загалом провів на полі 87 хвилин. Аналітичний портал SofaScore оцінив гру українця на 7,3 бала. Окрім голу, в пасиві українця також жовта картка