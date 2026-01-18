Малиновський – у старті Дженоа на матч з Пармою у Серії А

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський вийде у стартовому складі команди на матч 21 туру Серії А проти Парми.

Про це повідомила пресслужба "грифонів".

Зустріч розпочнеться о 13:30 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Дженоа наразі посідає 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 19 очок. У Парми на три бали більше та 14 позиція.

Раніше повідомлялося, що Руслан покине Дженоа наприкінці поточного сезону. У розіграші 2025/26 на рахунку українця 2 голи та 3 асисти у 19 матчах у всіх турнірах.

Напередодні Малиновський став рекордсменом за кількістю асистів серед українців у Серії А, побивши рекорд Шевченка