Будко розповів, як Малиновський допоміг йому потрапити до юнацької команди Аталанти

19-річний український футболіст Богдан Будко, який напередодні підписав контракт з АЗ, розповів, що Руслан Малиновський свого часу допоміг йому потрапити в юнацьку команду Аталанти.

Слова Будка передає Український футбол

" Після початку повномасштабної війни, в березні 2022 року, я з сім’єю поїхав з України до Італії. На той час ще діяв мій контракт з Шахтарем, тому я не міг грати за інші клуби, тільки тренуватись. Тоді Руслан Малиновський допоміг мені потрапити до юнацької команди Аталанти", – сказав Будко.

Він також розповів, що не хотів залишатися в Аталанті, а лише підтримував форму, щоб потім повернутися в Шахтар.

" Я особливо там не адаптовувався, бо розумів, що поїду звідти. В Аталанті я тренувався не для того, аби там залишитися, а для того, щоб підтримувати форму і потім повернутися до Шахтаря. Мені нічого не подобалось там. Не було такого, щоб мене спонукало залишитись в Італії. Як у футбольному, так і в побутовому плані. Там було складно як мені, так і мої сім’ї. І я розумів, що в Аталанті в мене буде мало шансів закріпитися".

Угода Будка з АЗ розрахована до 2027 року. Він продовжить виступати за команду U-19, яка напередодні виграла зимовий чемпіонат та вийшла до плейоф Юнацької ліги УЄФА, обігравши норвезький Стрьомсгодсет та Манчестер Юнайтед.

Також гравець у жовтні 2024-го викликався до юнацької збірної України U-19 на міжнародний турнір в Іспанії.